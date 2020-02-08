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  8 февраля 2020
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Военнослужащий открыл стрельбу по мирным жителям в Таиланде - СМИ

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима, пишет газета Thai Rath. Как сообщает издание, число погибших может достигать 15.

Как уточняется, стрельбу открыл военнослужащий.

Согласно данным Khaosod English, злоумышленником может быть Джаккрапант Томма. Отмечается, что он похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

Полиция проводит операцию на месте происшествия.

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