В Сети выложили видео стрельбы военнослужащего по прохожим в Таиланде

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- 20:36, 08 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео стрельбы солдата по прохожим. Рядовой одной из частей таиландских Сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), передает РИА Новости.
Погибли не менее 12 человек, есть много раненых, говорится в сообщении местной полиции.
นาทีเสียงปืนดังสนั่น ทหารคลั่งก่อเหตุ #กราดยิงโคราช— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
ขอบคุณภาพ : @K_20_01 pic.twitter.com/B8Iw1Top8I
По данным газеты "Thai Rath", солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник Humvee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.
Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.