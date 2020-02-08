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  8 февраля 2020
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В Сети выложили видео стрельбы военнослужащего по прохожим в Таиланде

CentralAsia (CA) -  В Сети появилось видео стрельбы солдата по прохожим. Рядовой одной из частей таиландских Сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), передает РИА Новости.

Погибли не менее 12 человек, есть много раненых, говорится в сообщении местной полиции.

По данным газеты "Thai Rath", солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник Humvee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.

Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.

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