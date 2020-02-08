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  8 февраля 2020
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Санавиация доставила в Алматы пострадавших в Кордайском районе

CentralAsia (KZ) -  Двух пострадавших в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана в тяжелом состоянии доставили в 7 городскую больницу Алматы самолетами санитарной авиации, сообщает «Хабар 24».

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

По официальным данным, в результате погибли восемь человек, 40 получили ранения. У них открытые черепно-мозговые травмы и огнестрельные ранения.

Полицией задержаны 47 человек.

В связи с инцидентом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству, Генпрокуратуре и КНБ.

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