[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Все задержанные в результате конфликта в Кордайском районе отпущены

CentralAsia (KZ) -  Все 47 задержанных в результате конфликта в селе Масанчи отпущены, передает «Хабар 24».

В Кордайском районе Жамбылской области продолжает работу правительственная комиссия, она должна выяснить причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов как социально-экономического, так и гуманитарного характера.

Речь в том числе идет об организации похорон погибших, оценке размера ущерба и оказании необходимой помощи семьям погибших и пострадавших.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

В связи с этим президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

Все новости по данной теме можно прочитать здесь.

Новости по теме:

print
  • Полиция прокомментировала информацию об инциденте в Казахстане
  • 9 пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации, всего 137 человек обратились за медицинской помощью
  • Как выглядит обстановка в Кордайском районе Казахстана на данный момент? (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com