Все задержанные в результате конфликта в Кордайском районе отпущены

CentralAsia (KZ) - Все 47 задержанных в результате конфликта в селе Масанчи отпущены, передает «Хабар 24».

В Кордайском районе Жамбылской области продолжает работу правительственная комиссия, она должна выяснить причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов как социально-экономического, так и гуманитарного характера.

Речь в том числе идет об организации похорон погибших, оценке размера ущерба и оказании необходимой помощи семьям погибших и пострадавших.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области.



8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.



В связи с этим президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.



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