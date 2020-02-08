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  9 февраля 2020
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9 пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации, всего 137 человек обратились за медицинской помощью
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  После массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области за медицинской помощью обратились 137 человек, 37 госпитализированы, сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров.

9 человек находятся в реанимации, 18 готовятся к выписке.

7 февраля в 19.00 в департамент полиции поступила информация о том, что на окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые из хулиганских побуждений начали групповую драку. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее. Через социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличения количество участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек. Об этом рассказал глава МВД Тургумбаев.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

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