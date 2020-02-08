В Ташкенте произошёл крупный пожар в строящейся мечети (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 22:07, 08 февраля 2020
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- Обновлено: 22:11, 08 февраля 2020
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте горит новая мечеть на массиве Каракамыш. Об этом сообщили пользователи соцсетей, прикрепив видео инцидента.
На видео видно, что у здания мечети ещё стоят строительные конструкции.
Ранее сообщалось, что в мае прошлого года в Алмазорском районе столицы началось строительство нового здания соборной мечети "Сирож Салих". Архитектурное сооружение по плану займёт территорию площадью две тысячи квадратных метров. В мечети смогут одновременно находиться до 3,5 тысячи прихожан.