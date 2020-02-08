[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Стоит ли мне сдаться?». В одном из торговых центров Таиланда военнослужащий убил 17 человек и держит в заложниках еще 16

CentralAsia (CA) -  В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий начал стрелять в людей в одном из торговых центров. Сообщается о 17 погибших, 21 раненном и еще 16 человек стрелок держит в заложниках.

Согласно данным Khaosod English, злоумышленником может быть Джаккрапант Томма. Отмечается, что он похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

Стрелок публикует фотографии и видео своей атаки в своем аккаунте в социальных сетях. На своих видео он говорит, что устал и не может шевелить пальцами, а также спрашивает у аудитории, стоит ли ему сдаться.

print
  • Санавиация Казахстана доставила в Алматы пострадавших в Кордайском районе
  • На алматинской барахолке ввели усиленный режим (фото, видео)
  • Опубликованы имена погибших в ходе беспорядков в Кордайском районе Казахстана



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com