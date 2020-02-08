«Стоит ли мне сдаться?». В одном из торговых центров Таиланда военнослужащий убил 17 человек и держит в заложниках еще 16

CentralAsia (CA) - В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий начал стрелять в людей в одном из торговых центров. Сообщается о 17 погибших, 21 раненном и еще 16 человек стрелок держит в заложниках.

Согласно данным Khaosod English, злоумышленником может быть Джаккрапант Томма. Отмечается, что он похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

Стрелок публикует фотографии и видео своей атаки в своем аккаунте в социальных сетях. На своих видео он говорит, что устал и не может шевелить пальцами, а также спрашивает у аудитории, стоит ли ему сдаться.