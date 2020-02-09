В Кордайском районе Казахстана ввели режим ЧС

фото: zakon.kz

CentralAsia (KZ) - Акимат Жамбылской области объявил о введение режима чрезвычайной ситуации в Кордайском районе, где накануне произошел конфликт между жителями.

В соответствии с Законом РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", аким Жамбылской области решил:

1.Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21.00 часов 8 февраля 2020 года.

2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя акима области Б.Орынбекова и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и позже отпущены, изъято два охотничьих ружья.

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