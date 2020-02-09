Не уезжать в Кыргызстан призвал зампремьера Казахстана жителей Кордайского района

CentralAsia (KZ) - - Мы наведем порядок, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем провокаторов, зачинщиков. Молодые люди погибли. За что? За кого? Мы проведем встречу во всех населенных пунктах. Скажите своим родственникам, чтобы не уезжали в Кыргызстан. Мы в ближайшее время поедем на границу, – сказал заместитель премьер-министра Казахстана на встрече с жителями села Сортобе.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе накануне прибыла в Жамбылскую область. Вице-премьер объехал все населенные пункты, имевшие причастность к беспорядкам, изучил ситуацию на местах и встретился с местными жителями, передает BaigeNews.kz.

Первым делом Бердыбек Сапарбаев посетил Кордайскую районную больницу, куда после инцидента обратились за помощью 137 человек. 100 человек осмотрены, и находятся на амбулаторном наблюдении. Шестеро перевезены вертолетами на лечение в Алматы.

По словам врачей, медицинская помощь всем госпитализированным оказывается в полном объеме.

В целом, сейчас в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять - в реанимации, 18 - готовятся к выписке.

После посещения больницы вице-премьер встретился с полицейскими и военнослужащими, которые сейчас патрулируют населенные пункты Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе. Сапарбаев обратил их внимание на усиление контроля над безопасностью и соблюдением правопорядка.

Во время встречи главы правительственной комиссии с местными жителями, сельчане поделились опасением, что подобные беспорядки могут повториться вновь. Бердыбек Сапарбаев поспешил их успокоить, заверив, что ситуация находится на контроле.

- Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе, - подчеркнул Сапарбаев.

В населенных пунктах сегодня безлюдно - местные жители пока не решаются без особой надобности выходить из дома.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и позже отпущены, изъято два охотничьих ружья.



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