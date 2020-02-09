Устроивший стрельбу в таиландском Корате военный ликвидирован

CentralAsia (CA) - Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны и заявление министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула.

По данным местного издания The Bangkok Times, злоумышленник был убит в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от стражей порядка более 17 часов. Начальник национальной полиции Пол Ген Чактип Чайинда подтвердил, что военного убили.

В полиции установили личность стрелка — это 32-летник младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак. Мужчина был убит возле FoodLand в ТЦ, заявил источник в службе безопасности. Другой собеседник газеты уточнил, что стрелка ликвидировали в подвале здания. Начальник отдела по борьбе с преступностью Джирабхоб Бхуридей сообщил AFP, что военный был ликвидирован около 9:00 по местному времени.

Военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда накануне, 8 января. Изначально Джаккрапант Томма начать стрелять на военной базе, где убил трех человек. После он украл из своей части огнестрельное оружие, отправился в центр города и начал расстреливать горожан. Приехав к торговому центру Terminal 21, мужчина взял в заложники 16 человек, все свои действия он комментировал в Facebook, впоследствии его аккаунт в социальной сети был заблокирован. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча потребовал задержать стрелка «как можно скорее».

По последним данным, в результате инцидента погибли 25 человек, еще 63 получили ранения, девять из них находятся в критическом состоянии. По данным Thai News Agency, при перестрелке погиб в том числе один спецназовец. Россиян среди погибших и пострадавших нет, сообщили «РИА Новости» в консульском отделе представительства России в Таиланде.