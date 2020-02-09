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  9 февраля 2020
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В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 27 человек

CentralAsia (CA) -  Премьер Таиланда заявил, что в результате стрельбы в Корате погибли 27 человек, 51 ранен, передает РИА Новости.

Количество раненных стрелком в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда превысило 60 человек, говорится в бюллетене минздрава страны, который зачитали в эфире гостелеканала Thai PBS.

В субботу, 8 февраля, вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе полицейский.

Операцией на месте лично руководили главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.

Ранее сообщалось, что стрелок был ликвидирован в результате операции.

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