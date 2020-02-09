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  9 февраля 2020
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Президент Казахстана объявил о стабилизации обстановки на юге республики

CentralAsia (KZ) -  Ситуация в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана), где произошли массовые беспорядки, стабилизирована, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Б.Сапарбаевым (вице-премьер Бердибек Сапарбаев - ИФ) продолжает работу", - написал Токаев в твиттере в воскресенье.

Президент подчеркнул, что "сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны", а "провокаторов привлекут к ответственности".

Глава государства также заверил, что пострадавшим будет оказана помощь.

Он поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

Ранее пресс-служба премьера Казахстана также сообщила, что обстановка в населенных пунктах, где произошли массовые беспорядки, спокойная.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 8 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.

По данному факту ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики.

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