Свыше 37 тыс. человек по всему миру заразились коронавирусом

CentralAsia (CA) - Общее число заразившихся новым типом коронавируса по всему миру превышает 37 тыс. человек, 6,1 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии, пишет РБК.

2649 человек удалось вылечить, еще 29 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 811 человек, при этом наибольшее число жертв (780 человек) зафиксировано в провинции Хубэй. А новых случаев заболевания здесь зарегистрировано 2147, общее количество больных достигло 27,1 тыс. человек. В Ухане скончались 63 человека, выявлено 1,3 тыс. новых заболевших. При этом здесь умерли первые граждане иностранных государств: в больницах скончались жители США и Японии. 53 подтвержденных случая заболевания зарегистрированы в Гонконге, Макао и Тайване: 26, 10 и 17 соответственно. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали 2 человека: 39-летний житель Гонконга и один гражданин КНР на Филиппинах.

Между тем число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, сообщает РИА Новости. По состоянию на 31 декабря 2003 года общее число жертв SARS составило 774 человека почти в 30 странах. Количество случаев заражения составило 8096. Однако специалисты утверждают, что эпидемия SARS была намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, потому что уровень смертности от атипичной пневмонии составлял 9,56%, у нового коронавируса он около 2,2%. Кроме этого, число выздоровевших растет ежедневно. Статистика этой недели показывает положительную динамику: за 3 февраля из больниц по всему Китаю выписали 157 человек, за 4 февраля – 262, 5 февраля – 261, 6 февраля – 387, 7 февраля – 510, а за 8 февраля – 600.