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  9 февраля 2020
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Число жертв беспорядков в Казахстане возросло до 10 человек

CentralAsia (KZ) -  Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области возросло до 10 человек, сообщает 24.kz.

Об этом сообщили в специально созданном оперативном штабе.

В центральную больницу Кордайского района были доставлены большинство пострадавших. На данный момент там находятся 27 человек, многие из которых получили огнестрельные ранения.

Нынешнее состояние пострадавших, медики пока не сообщают. Врачи находятся на обходе.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр. Сначала сообщалось о 8 погибших, за медицинской помощью обратились 137 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов.
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