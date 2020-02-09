Кровопролитие произошло по вине провокаторов, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Токаевдобавил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов.

"В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране", - написал президент страны в своем twitter аккаунте.

В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020

Он так же же добавил, что пострадавшие получат государственную поддержку. "Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!", - добавил Токаев.





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