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  9 февраля 2020
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Кровопролитие произошло по вине провокаторов, - Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Токаевдобавил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов.

"В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране", - написал президент страны в своем twitter аккаунте.

Он так же же добавил, что пострадавшие получат государственную поддержку. "Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!", - добавил Токаев.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.

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