[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Тайланда назвали мотивы застрелившего 26 человек военного

CentralAsia (CA) -  Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей своего дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Agence France Press.

Сам нападавший, младший офицер Джакрапант Томма, ликвидирован.

В субботу, 8 февраля, вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе полицейский.

Операцией на месте лично руководили главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.

Новости по теме:

print
  • Полицейские не применяли оружие во время беспорядков в Казахстане, - замминистра внутренних дел РК
  • Брифинг по ситуации в Кордайском районе Казахстана дважды перенесен
  • Погранслужба КНБ Казахстана опровергает слухи о закрытии кыргызско-казахстанского участка границы



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com