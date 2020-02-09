Власти Тайланда назвали мотивы застрелившего 26 человек военного
- Азия и мир, общество
- 12:39, 09 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей своего дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Agence France Press.
Сам нападавший, младший офицер Джакрапант Томма, ликвидирован.
В субботу, 8 февраля, вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе полицейский.
Операцией на месте лично руководили главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.