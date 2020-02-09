Власти Тайланда назвали мотивы застрелившего 26 человек военного

CentralAsia (CA) - Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей своего дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Agence France Press.

Сам нападавший, младший офицер Джакрапант Томма, ликвидирован.

В субботу, 8 февраля, вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе полицейский.

Операцией на месте лично руководили главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.



