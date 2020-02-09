Вице-премьер Сапарбаев встретился с казахстанцами на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с казахстанцами на границе с Кыргызстаном, передает МИА «Казинформ».

На пропускном пункте Аухатты вице-премьер обратился к казахстанцам и призвал их вернуться домой. Он напомнил, что по поручению президента РК в Кордайский район прибыла Правительственная комиссия, созданная с целью наведения порядка и безопасности в районе. «С акимом области мы объехали ночью все пять населенных пунктов. Везде было спокойно. Никаких нарушений, конфликтов, тем более драки, не было. Так будет и дальше. Поэтому не беспокойтесь. Начиная со вчерашнего дня, мы обеспечили порядок и дальше будем обеспечивать. Все будет спокойно, как раньше было. Так и надо здесь жить. Никуда ездить не надо. Дети должны ходить в школу. Вы должны жить в мире, спокойствии, в своих домах и заниматься дальше своим хозяйством. Самое главное нам надо обеспечить то, что у вас было до этого. Вы же вместе общались, вы все родственники, близкие друг другу люди», - обратился к присутствующим Бердибек Сапарбаев.

Он подчеркнул, что провокаторы, организаторы конфликта в Кордае обязательно будут найдены и ответят согласно закону. «Поэтому мы вас просим не идти ни на какие провокации. Все дома, которые были разрушены, бизнес-объекты восстановим, окажем этим семьям помощь», - отметил он, добавив, что в настоящее время совместно с местной властью специалисты оценивают ущерб. Затем будут выделяться денежные средства на его восстановление.