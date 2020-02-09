Полицейские не применяли оружие во время беспорядков в Казахстане, - замминистра внутренних дел РК

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди на брифинге в СЦК сообщил о том, что пять сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в Масанчи, оружие они не применяли, передает zakon.kz.

Спикер еще раз озвучил хронологию событий того дня.

Примерно в 19:00 среди местных жителей на бытовой почве произошла драка. Прибыли сотрудники полиции, провокаторы снимали конфликт и с различными комментариями рассылали в соцсети. В Масанчи были направлены дополнительные силы полиции. Агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться, оказывала сопротивление, в том числе с использованием огнестрельного оружия, поджигали дома. Прибыли сотрудники Нацгвардии.

В результате погибли 10 человек, 43 госпитализированы. Сейчас в больнице 39 человек.

Калайчиди выразил соболезнования родным погибших.

"В числе получивших ранения 5 наших сотрудников трое из них получили огнестрельные ранения. Но при этом хотелось бы отметить, что оружие полицейские не применяли", - сказал спикер.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. 8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. 9 февраля стало известно, что число жертв выросло до 10. Даурен Абаев озвучил одну из версий причины случившегося. По его словам, это был бытовой конфликт.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.