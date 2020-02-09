За мед помощью после беспорядков на юге Казахстана обратилось 165 человек

CentralAsia (KZ) - Вице-министр здравоохранения Казахстана Ляззат Актаева рассказала о состоянии здоровья пострадавших от беспорядков в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.

На 9 февраля 165 пострадали. За мед помощью обратилось 165 человек. Из них по месту обращения обратилось 140, в мед организации Кыргызстана 25 человек.

Амбулаторная помощь оказана 115 пострадавшим. То есть это помощь, которая не требует круглосуточного наблюдения. Из числа госпитализированных стабильно тяжелое у 30 человек, крайне тяжелая у 8. Количество погибших 8, двое погибли уже в больницах, - сообщила вице-министр.

Примерно в 19:00 среди местных жителей на бытовой почве произошла драка. Прибыли сотрудники полиции, провокаторы снимали конфликт и с различными комментариями рассылали в соцсети. В Масанчи были направлены дополнительные силы полиции. Агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться, оказывала сопротивление, в том числе с использованием огнестрельного оружия, поджигали дома. Прибыли сотрудники Нацгвардии.

В результате погибли 10 человек, 43 госпитализированы. Сейчас в больнице 39 человек.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. 8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. 9 февраля стало известно, что число жертв выросло до 10. Даурен Абаев озвучил одну из версий причины случившегося. По его словам, это был бытовой конфликт.