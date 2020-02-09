На юге Казахстана изъяли оружие и бутылки с зажигательной смесью

CentralAsia (KZ) - На брифинге в СЦК Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди озвучил статистику по повреждениям строений и машин во время беспорядков в Кордайском районе, а также по изъятым запрещенным предметам, передает zakon.kz.

В пожаре пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. На месте находится первый заместитель генерального прокурора и заместитель министра внутренних дел, - сказал спикер.

Уголовное расследование ведется по двум УК РК – 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и ст.99 умышленное убийство.

На месте было изъято 2 охотничьих оружия, 2 пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. 8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. 9 февраля стало известно, что число жертв выросло до 10. Даурен Абаев озвучил одну из версий причины случившегося. По его словам, это был бытовой конфликт.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.