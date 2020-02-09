[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юге Казахстана изъяли оружие и бутылки с зажигательной смесью

CentralAsia (KZ) -  На брифинге в СЦК Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди озвучил статистику по повреждениям строений и машин во время беспорядков в Кордайском районе, а также по изъятым запрещенным предметам, передает zakon.kz.

В пожаре пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. На месте находится первый заместитель генерального прокурора и заместитель министра внутренних дел, - сказал спикер.

Уголовное расследование ведется по двум УК РК – 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и ст.99 умышленное убийство.

На месте было изъято 2 охотничьих оружия, 2 пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. 8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. 9 февраля стало известно, что число жертв выросло до 10. Даурен Абаев озвучил одну из версий причины случившегося. По его словам, это был бытовой конфликт.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

Все новости по данной теме можно прочитать здесь.

Новости по теме:

print
  • 9 пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации, всего 137 человек обратились за медицинской помощью
  • Как выглядит обстановка в Кордайском районе Казахстана на данный момент? (видео)
  • Полицейские не применяли оружие во время беспорядков в Казахстане, - замминистра внутренних дел РК



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com