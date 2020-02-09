В Казахстане установлены провокаторы, призывавшие к беспорядкам

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди в кулуарах СЦК сообщил, что призывавшие к беспорядкам на алматинской "барахолке" установлены, передает zakon.kz.

"Cлово "задержаны" опущу, но скажу, что эти лица установлены. Мы будем разбираться со всеми, потому что там в зависимости от содержания этих призывов, есть состав административных правонарушений, есть состав уголовных", - пояснил он.

Утром 8 февраля стало известно, что рынки на барахолке в Алматы закрыты. И туда стянули полицию, военных. Министр информации и общественного развития Даурен Абаев в кулуарах СЦК объяснил, что эта мера принята для обеспечения безопасности, так как звучали призывы устроить там беспорядки.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.

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