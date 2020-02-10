В 60% аптек Узбекистана закончились маски - СМИ

CentralAsia (UZ) - Со вспышкой эпидемии коронавируса цены на маски в аптеках Узбекистана резко выросли. В 60 процентах ташкентских аптек маски отсутствуют, а в остальных они стоят от 1000 до 5000 сумов ($0,1-$0,5), пишет информагентство УзА.

В Ташкентской области 60 процентов аптек продают маски от 1500 до 2000 сумов ($0,16-$0,2). 50 процентов аптек в Наманганской и Ферганской областях продают маски по 2000 и 1000 сумов соответственно. (По официальному курсу $1 равен 9 535,13 сумам).

В Андижанской области почти все аптеки продают маски от 1000 до 1500 сумов. В Хорезмской области средняя цена составляет 1500 сумов, но в большинстве аптеках масок нет.

В Карши и в Навоийской области нет масок в наличии в 70 и 90 процентах аптеках соответственно. В Сырдарьинской области маски есть в 10-15 процентах аптек по цене 1000-1200 сумов, а в остальных они закончились.

70 процентов аптек в Бухарской области маски продают от 1500 до 2000 сумов, а 30 процентов – 1000 сумов.

Маски в Джизакской области стоят от 500 до 5000 сумов.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан запретил экспорт медицинских масок после того, как их продажи в соседнем Китае значительно выросли на фоне вспышки коронавируса.

По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV увеличилось до более чем 34 тысяч человек, умерли от осложнений коронавируса уже 722 пациента, почти все они были гражданами Китая. 8 февраля также стало известно о смерти шестидесятилетнего гражданина США и гражданина Японии, которые стали первыми иностранными жертвами коронавируса, умершими в Китае.

По словам представителя посольства США в Пекине, 60-летний гражданин США умер в больнице Уханя 6 февраля. Министерство иностранных дел Японии также сообщило, что гражданин их страны, которому было более 60 лет, умер от пневмонии в китайской провинции Хубэй. Никаких других подробностей дипломаты не сообщили.

По данным китайских ученых, вирус мог передаться человеку от панголина, животного, похожего на броненосца, чье мясо в Китае считается деликатесом.