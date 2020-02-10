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  10 февраля 2020
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Младший зять Мирзиёева Отабек Умаров возглавил Центральноазиатскую конфедерацию ММА

CentralAsia (UZ) -  Ассоциация смешанных боевых искусств Узбекистана принята в состав IMMAF (Международной федерации смешанных боевых искусств). Муж младшей дочери президента Узбекистана, Шахнозы Мирзиёевой, Отабек Умаров назначен главой Центральноазиатской конфедерации ММА. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана.

9 февраля в Нур-Султане прошла пресс-конференция, посвящённая итогам работы совета Международной федерации смешанных боевых искусств. В ее рамках была сформирована Центральноазиатская конфедерация ММА, руководителем которой был избран президент Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров, а вице-президентами назначены Искандер Карим и Валихан Тен.

В столице Казахстана впервые пройдет чемпионат Азии по смешанным единоборствам, который состоится в июне 2020 года.

Центральноазиатская Конфедерация ММА объединяет национальные федерации смешанных боевых единоборств ММА пяти стран — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Штаб-квартира конфедерации будет располагаться в Узбекистане.

Отабек Умаров в настоящее время является президентом Ассоциации смешанных боевых искусств, председателем Федерации триатлона и первым заместителем руководителя службы безопасности президента Узбекистана, пополнив тем самым список влиятельных ролей членов семьи президента за трехлетний период его руководства страной.

Отабек Умаров, муж младшей дочери президента Шахнозы, нередко выступает неофициальным послом на мероприятиях с иностранными высокопоставленными лицами.

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