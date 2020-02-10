Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана

- Азия и мир, общество
- 9:48, 10 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" стартовала в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.
Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".
Однажды в... Голливуде» — американский комедийно-драматический фильм 2019 года сценариста и режиссёра Квентина Тарантино. Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда ТВ вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
В число номинантов в этой категории также вошли Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец") и Энтони Хопкинс ("Два папы").
Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история».
У Брэда Питта есть «Оскар» как один из продюсеров картины «12 лет рабства», который Американская киноакадемия признала лучшим фильмом в 2014 году.