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  10 февраля 2020
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Правящая партия Азербайджана заявила о победе на парламентских выборах

CentralAsia (CA) -  Зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии Азербайджана "Новый Азербайджан" Али Ахмедов заявил о победе партии на внеочередных парламентских выборах, поздравив с этим как членов партии, так и победивших кандидатов, передает РИА Новости.

Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка составила 47,81%. На выборах в 2015 году она составила 55,7%.

"Завершились внеочередные выборы. Проведенные экзит-поллы показывают победу нашей партии. Я могу поздравить членов нашей партии с очередной победой "Новый Азербайджан". Поздравляю победивших кандидатов. Благодарны нашей партии, кандидатам и всем нашим избирателям", - написал Ахмедов на своей странице в социальной сети Facebook.

Правящая партия "Новый Азербайджан " получит большинство мандатов в новом парламенте страны, следует из данных exit poll, проведенного американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге и поздравил его с победой правящей партии на выборах.

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