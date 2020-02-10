Из Ташкента в Омск запустят регулярный автобусный рейс

CentralAsia (UZ) - В Омске открывают новый международный автобусный рейс. Регулярные автобусы будут ходить в Ташкент. Первый рейс из Узбекистана запланирован на следующую субботу, 15 февраля. В пути пассажиры проведут 32 часа. Для обслуживания этого направления в Узбекистане в прошлом году закупили новые китайские автобусы Yutong, сообщает издание Омск Здесь.



Информации о новом рейсе в АО "Омскоблавтотранс" пока нет. Но как сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Узбекистан, транспорт будет курсировать дважды в неделю. Стоимость билета составит около 3 тысяч рублей (47 долларов США).

Сейчас между Омском и Узбекистаном нет прямого транспортного сообщения. Как ранее писал "Омск Здесь", авиакомпания "ИрАэро" намеревалась летать в Ташкент раз в неделю, но не получила разрешения Росавиации на открытие рейса.