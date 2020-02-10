Южнокорейский фильм «Паразиты» получил два «Оскара» как лучший зарубежный фильм и лучший оригинальный сценарий

CentralAsia (CA) - Южнокорейский фильм "Паразиты" завоевал награду "Оскар" в категории "Лучший зарубежный художественный фильм".

Его режиссер Пон Чжун Хо стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар" и также получил "Оскар" за оригинальный сценарий.

В этой категории за приз киноакадемии США также боролись "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Отверженные" (Франция) и "Страна меда" (Северная Македония).

92-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.