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  10 февраля 2020
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Южнокорейский фильм «Паразиты» получил два «Оскара» как лучший зарубежный фильм и лучший оригинальный сценарий

CentralAsia (CA) -  Южнокорейский фильм "Паразиты" завоевал награду "Оскар" в категории "Лучший зарубежный художественный фильм".

Его режиссер Пон Чжун Хо стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар" и также получил "Оскар" за оригинальный сценарий.

В этой категории за приз киноакадемии США также боролись "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Отверженные" (Франция) и "Страна меда" (Северная Македония).

92-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

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