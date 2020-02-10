В Туркменистане от коронавируса скончался человек, еще один болеет - СМИ

CentralAsia (TM) - В Лебапском велаяте на территории лагеря для эвакуированных из Китая граждан Туркменистана, а также китайских работников компании China National Petroleum Corporation (CNPC) от болезни, связанной с коронавирусом, скончался один человек. Об этом на условиях конфиденциальности сообщил источник turkmen.news в государственной санитарно-эпидемиологической службе министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Данные об умершем строго засекречены. Turkmen.news удалось лишь узнать, что скончавшийся – молодой человек, обучавшийся в одном из вузов Китая. Его тело было кремировано.

Еще один человек, житель Марыйского велаята средних лет, имеет «признаки ранее неизвестной вирусной инфекции». Он находится в тяжелом состоянии в карантинном лагере в Лебапском велаяте.

Карантинный лагерь представляет собой передвижной госпиталь службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями министерства обороны Туркменистана. Госпиталь сооружен из металлических грузовых контейнеров и надувных модулей. На его территории развернуты отделения реанимации и анестезиологии, хирургии, стерильные боксы и лаборатория. Периметр госпиталя находится под тройным кольцом охраны, состоящей из сотрудников министерства национальной безопасности, солдат и сил внутренней службы МВД.

Источник сообщил, что 31 января санитарной авиацией в Лебапский велаят были направлены специалисты отдела особо опасных инфекционных заболеваний службы санитарии и борьбы с распространением болезней министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также врачи инфекционной больницы в Чоганлы. А накануне президент провел рабочее совещание с участием вице-премьеров правительства, министров, хякимов велаятов, руководителей военных и правоохранительных органов, а также членов чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней.

Turkmen.news ранее сообщал, что, начиная с 30 января, все авиарейсы из Пекина в Ашхабад садятся в Туркменабаде. В тот же день Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном. Из-за вспышки коронавируса были отменены рейсы в Бангкок.

По последним данным, от пневмонии, связанной с коронавирусной инфекцией, в мире уже погибло более 800 человек.