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  10 февраля 2020
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«Оскар-2020»: лучшим актером стал Хоакин Феникс, лучшей актрисой — Рене Зеллвегер

CentralAsia (CA) -  Хоакин Феникс завоевал «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер».

На награду в категории «Лучший актер» также были номинированы Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Джонатан Прайс («Два папы») и Антонио Бандерас ("Боль и слава").

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». Для 50-летней актрисы это второй «Оскар» — первую награду она получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора» (2003 год).

92-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе.

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