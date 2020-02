Южнокорейский фильм «Паразиты» получил «Оскар» за лучший фильм

CentralAsia (CA) - Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм". Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара».

"I really, really, really want to thank our Korean film audience, our moviegoers...without you, our Korean film audience, we are not here." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/QlZwYlKVMI — ABC News (@ABC) February 10, 2020