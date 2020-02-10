В Туркменистане построят 300-метровый монумент в честь 30-летия независимости

CentralAsia (TM) - Монумент высотой 300 метров предложил возвести туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов по случаю юбилейной годовщины независимости государства. Об этом он заявил во время заседания правительства по итогам 2019 года.

Президент отметил, что стела станет напоминанием будущему поколению об обретении независимости. 30-летие этого знаменательного для Туркменистана события наступит в 2021 году, сообщает информационный портал Туркменистана.

«Целесообразно соорудить на самой возвышенной площадке стелу высотой 300 метров», - сказал глава государства.

Вице-премьеру Шамухаммету Дурдылыеву поручено в ближайшее время подготовить проект сооружения и объявить тендер на его строительство. Этот монумент должен быть построен к празднованию 30-й годовщины независимости, подчеркнул туркменский лидер. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ранее сообщалось, что в Лебапском регионе Туркменистана мужчинам старше 40 лет запретили закрашивать седые волосы.