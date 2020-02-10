Багдат Манзоров покинул пост замакима Алматинской области. Ранее его подозревали в мошенничестве

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CentralAsia (KZ) - 10 февраля на аппаратном совещании заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передают местные СМИ.

В июле 2019 года Багдат Манзоров занял пост заместителя акима Алматинской области.

В сентябре появилась информация о его задержании. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В октябре 2019 года обвинения были с него сняты и Манзоров вновь вышел на работу.