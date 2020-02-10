В Таиланде столкнулись два туристических катера: погибли двое детей

CentralAsia (CA) - У восточного побережья острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля столкнулись два туристических катера в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

На данный момент известно о 2 погибших детях и 22 пострадавших. Местные СМИ сообщают, что погибшие дети являются гражданами России.

Посольство РФ в Таиланде проверяет информацию о гибели двух российских детей при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.