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  10 февраля 2020
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В Таиланде столкнулись два туристических катера: погибли двое детей

CentralAsia (CA) -  У восточного побережья острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля столкнулись два туристических катера в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

На данный момент известно о 2 погибших детях и 22 пострадавших. Местные СМИ сообщают, что погибшие дети являются гражданами России.

Посольство РФ в Таиланде проверяет информацию о гибели двух российских детей при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

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