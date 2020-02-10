Монголия принимает меры для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Монголия закрыла границу с Китаем и закрыла школы, в том числе для предотвращения распространения вируса в стране.

В ответ на растущие опасения на фоне распространения нового штамма коронавируса Монголия закрыла свои границы с Китаем и закрыла все школы и общественные собрания до 2 марта. В настоящее время в Монголии нет подтвержденных случаев коронавируса, но правительство приняло строгие меры для предотвращения распространения заболевания.

Агентство новостей Монголии сообщило, что чартерный рейс через монгольский национальный авиаперевозчик MIAT доставил 31 гражданина Монголии из Ухани, эпицентра вспышки, в Улан-Батор в субботу, 1 февраля. Пассажиры и экипаж будут содержаться в карантине в течение двух недель, хотя в отчетах указывается, что все эвакуированные монгольские граждане имеют отрицательный результат на коронавирус.

Согласно источнику в правительстве Монголии, по состоянию на 4 февраля жительница аймака Дархан-Уул, которая 30 января вернулась из Тайваня через Южную Корею, находилась в изоляции после появления признаков лихорадки. Еще два подозреваемых случая расследуются после прибытия рейсом в Улан-Батор через Сеул. 5 февраля Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела совещание, чтобы подготовить больницу в столице для использования в качестве карантинного центра для будущих жертв коронавируса.

По состоянию на 4 февраля, после закрытия границы более 4 000 монголов пересекли границу Монголии из Китая. С 6 февраля монгольские граждане могут въезжать в Монголию только через Буянт-Ухаа (аэропорт Улан-Батор) и Замын-Ууд на границе восточной части Монголии с Китаем. До пограничного карантина сотрудники иммиграционной службы на пограничном контрольно-пропускном пункте Гашуунсайхайт в Өмнөговь совместно с аймака Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям контролировали въезд 2615 граждан Монголии, 36 граждан Китая и 1432 транспортных средств в соответствии с карантином в период с 28 января по 5 февраля.

В заявлении, опубликованном посольством Монголии в Великобритании, подтверждается, что гражданам Монголии будет запрещено выезжать в Китай до 2 марта, кроме как по служебным делам; однако, ограничения не будут применяться к водителям грузовиков, чтобы поддерживать поток товаров и продуктов между двумя странами.

Монгольский журналист Ананд Төмөртогоо сообщил, что, хотя монгольские граждане «могут по-прежнему ездить в Китай, если у них есть официальный бизнес, больше всего страдают в основном люди, которые ввозят небольшие товары из Китая». Более 90 процентов продукции Монголии поставляется в Китай или из Китая. В зависимости от того, как долго продлится ситуация, закрытие границы с Китаем может вызвать серьезную нехватку товаров.

Была создана новая рабочая группа под руководством министра здравоохранения, чтобы остановить распространение коронавируса в Монголии. Целевая группа будет собирать и передавать информацию о новых коронавирусных инфекциях в Совет национальной безопасности и Государственное управление по чрезвычайным ситуациям. Международные организации также стремятся превентивно решать проблемы здравоохранения.

Глава организации «Люди, нуждающиеся в Монголии» Тим Дженкинс сообщил, что «Когда появился коронавирус, мы… немного изменили свою цель. Проблема в Монголии заключается в том, что люди считают, что маски являются основным барьером для предотвращения вируса, поэтому у нас будет гигиенический проект, в рамках которого мы выдаем мыло, зубную пасту, маски, воду и т.д. уязвимым домохозяйствам».

Многие международные организации в Монголии, в том числе «Люди в беде», «Дыхание Монголии» и Красный Крест, проводят кампании по предоставлению монголам масок от загрязнения воздуха, но обеспокоены тем, что люди отдают предпочтение маскам по сравнению с другими основными гигиеническими практиками в ответ на вспышку коронавируса, пишет Моника Веллер в издании The Diplomat. (Моника Веллер - научный сотрудник Центра Рейшо в Школе перспективных международных исследований имени Джона Хопкинса (SAIS). Веллер ранее участвовала в студенческой программе Фулбрайта в США в Монголии.)

«Даже когда вы идете в учреждения с «международными стандартами», дозатор мыла пуст. Вы увидите, как люди просто ополаскивают руки водой», - сказал Дженкинс. «Очень мало известно о важности регулярного мытья рук во время сезона гриппа».

В Улан-Баторе многие родители отправляют своих детей в сельскую местность, потому что у них нет школы, вероятно, чтобы сэкономить на уходе за детьми столько же, сколько для защиты их детей от потенциального воздействия коронавируса. В целях сокращения разрыва в образовании начальные школы транслировали уроки по телевизору по всей стране, в то время как большинство университетов оставались закрытыми.

Преподаватель Ховдского государственного университета в Западной Монголии Цагаанаа Норов сообщила, что университет начал преподавать онлайн-программы, чтобы уменьшить влияние на образование, вызванное длительным перерывом, но признала, что «не все учащиеся вовлечены ..., так как у них нет доступа к интернету».

Сообщения на монгольских страницах в Facebook и Twitter распространяют слухи о природе коронавируса в Монголии, включая идею о том, что монголы невосприимчивы к воздействию болезни. Также наблюдается рост антикитайских настроений и постов, как и во многих других странах. Действительно, в Монголии произошел заметный рост ксенофобии. Совсем недавно футбольной команде из Тайваня был запрещен въезд в Монголию в рамках запрета на иностранных гостей из «китайских районов», включая Китай, Макао, Гонконг и Тайвань. Кроме того, Ананд Төмөртогоо сообщил, что во вторник, 28 января, «группа неонацистов пошла на вокзал, чтобы не впускать в страну граждан Китая».

Монгольский лунный Новый год, Цагаан сар, должен состояться 24-26 февраля, но, вероятно, будет более тихим, чем обычно, из-за опасений по поводу коронавируса.