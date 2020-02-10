Полузащитник сборной Узбекистана стал игроком «Уфы»

CentralAsia (UZ) - Состав "Уфы" пополнил 19-летний полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов.

Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Уронов признавался лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана в сезоне 2018 года. Летом 2019 года состоялся дебют Уронова в главной национальной сборной Узбекистана.

Пресс-служба отмечает, что с полузащитником заключен долгосрочный контракт, однако, точный срок не сообщается. Уронов проходил сборы вместе с "Уфой", начиная с первого этапа.

Последним клубом Урунова был «Локомотив» в Ташкенте, за который он провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке 19-летнего футболиста три матча в составе сборной Узбекистана.