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  10 февраля 2020
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Полузащитник сборной Узбекистана стал игроком «Уфы»

CentralAsia (UZ) -  Состав "Уфы" пополнил 19-летний полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов.

Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Уронов признавался лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана в сезоне 2018 года. Летом 2019 года состоялся дебют Уронова в главной национальной сборной Узбекистана.

Пресс-служба отмечает, что с полузащитником заключен долгосрочный контракт, однако, точный срок не сообщается. Уронов проходил сборы вместе с "Уфой", начиная с первого этапа.

Последним клубом Урунова был «Локомотив» в Ташкенте, за который он провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке 19-летнего футболиста три матча в составе сборной Узбекистана.

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