В Ашхабаде старшеклассникам запретили выходить из дома после 10 вечера

CentralAsia (TM) - Старшеклассников средних школ Ашхабада предупредили о том, чтобы они не выходили на улицу после 22:00 часов. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.

«6 февраля практически во всех средних школах, в том числе в 15-школе, классные руководители провели собрания с учениками 8, 9, 10 и 11 классов. Учеников предупредили, что им запрещено выходить из дома гулять и играть ночью после 22:00 часов», рассказал 7 февраля корреспондент Азатлыка в регионе.

По словам корреспондента, беседовавшего с несколькими школьниками и родителями, учеников также предупредили, что если их поймают после 10 вечера на улице их доставят в полицейское отделение и привлекут к административной ответственности.

«Школьникам не сказали, какие именно меры могут быть предприняты в отношении нарушителей. Но классные руководители предупредили их, что если они попадутся, то их родителей также могут вызвать в полицейское отделение для разговора. Им велели, чтобы они об этом рассказали не присутствовавшим на собраниях друзьям и одноклассникам», - отметил корреспондент.

Руководители школ и преподаватели не объяснили причин очередного запрета. Они только сказали, что детям «в переходном возрасте нечего делать на улице в ночные часы», и что они «должны заниматься уроками дома».

Корреспондент Азатлыка напомнил, что такого рода ограничения время от времени вводились и в предыдущие годы. Радио Азатлык не представилось возможным получить какие-либо комментарии по поводу ограничений в отношении старшеклассников в управлении образования.

В середине прошлого месяца корреспонденты Радио Азатлыка в Ашхабаде, Балканском, Дашогузском и Лебапском велаятах сообщали о том, что учащимся и преподавателям средних школ запретили приносить и пользоваться мобильными телефонами.