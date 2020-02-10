Президент Казахстана поручил освободить от должности ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан поручил акиму Жамбылской области А.Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С.Курманбекову, акима Кордайского районаБ.Байтоле за серьезные упущения в работе.

Глава государства поручил министру внутренних дел РК Е.Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А.Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А.Айхимбекова.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.