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  10 февраля 2020
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В Монголии местного жителя оштрафовали за распространение новости о больном коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  Гражданин Монголии был оштрафован на 2 млн тугриков за распространение поддельных новостей по коронавирусу.

Гражданин по имени Э. из района Баянзурх Улан-Батора разместил в Facebook сообщение о том, что Монголия выявила первый случай коронавируса 25 января.

В целях борьбы с поддельными новостями Монголия одобрила поправку к статье 6.21 Закона о преступлениях и оштрафовала его.

По официальным данным на 10 февраля в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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