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  10 февраля 2020
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МВД Казахстана показало вид сверху на село Масанчи после беспорядков

CentralAsia (KZ) -  Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. В результате погибли 10 человек, около 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

МВД Казахстана опубликовало видео как выглядит село Масанчи после беспорядков.

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