МВД Казахстана показало вид сверху на село Масанчи после беспорядков

CentralAsia (KZ) - Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. В результате погибли 10 человек, около 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

МВД Казахстана опубликовало видео как выглядит село Масанчи после беспорядков.