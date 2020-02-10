Арбитр ФИФА Равшан Ирматов назначен первым замминистра физической культуры и спорта Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Известный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов назначен первым заместителем министра физической культуры и спорта Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба министерства, на эту должность Ирматов назначен специальным решением президента Шавката Мирзиёева.

При этом, Равшан Ирматов сохранит должность первого вице-президента Ассоциации футбола.

Равшан Ирматов судил матчи первенств мира среди юниоров и молодежи 2007 и 2009 годов, финала клубных чемпионатов мира 2008 и 2011 годов, чемпионата мира 2010 года, финала Кубка Азии 2011 года, встреч по футболу XXX летних Олимпийских игр 2012 года, а также розыгрыша Кубка конфедераций в 2013 году в Бразилии.

Ирматов является единственным футбольным судьей, четырежды подряд победившим в номинации «Лучший рефери Азии». В 2011 году Международной федерацией футбольных ассоциаций он был признан лучшим рефери мира. По итогам 2013 года Ирматов занял место в верхних строчках рейтинга сильнейших рефери мира.