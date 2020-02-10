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  10 февраля 2020
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В Таджикистане грядет повышение тарифов на коммунальные услуги

CentralAsia (TJ) -  Цены на коммунальные услуги в Таджикистане в текущем году, возможно повысятся. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, в Душанбе заявил заместитель директора ГУП «Ходжагии манзилию коммунали» (Жилищно-коммунальное хозяйство) Бахтиер Сафарзода, передает Avesta.

«Тарифы на коммунальные услуги в текущем году в городах и районах страны, вероятно повысятся. В настоящее время правительство и Антимонопольная служба рассматривают соответствующий проект о повышении тарифов», – отметил Б.Сафарзода.

Заместитель директора ГУП «ЖКХ» не назвал конкретные сроки повышения тарифов на коммунальные услуги, и лишь отметил, что окончательное решение примет правительство.

По его словам, грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги, если они последуют, не коснутся городов Душанбе и Худжанд.

В настоящее время средние тарифы на воду и мусор по республике составляют 1 сомони 09 дирам (вода) и 5 сомони 09 дирам (с чел., мусор).

Сафарзода также сообщил, что к сегодняшнему дню питьевой водой обеспечены 58% населения сельской местности и 86% населения городских и районных центров.

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