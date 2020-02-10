На востоке Узбекистана раненных из ружья парней насильно увезли из больницы и посадили на 10 суток

CentralAsia (UZ) - 7 февраля из Кокандской больницы скорой медицинской помощи насильно увезли трех парней, которые вечером 6 февраля получили многочисленные огнестрельные ранения возле чайханы «Шедевр».

По словам родственников пострадавших, врачи больницы не стали препятствовать сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на то, что не все пули были извлечены из тел парней, сообщает centralasian.org.

В настоящее время они содержатся в СИЗО УВД Ферганской области. По данным Генпрокуратуры, стрелявший из охотничьего ружья задержан, ведется следствие.

Как сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана, инцидент произошел 6 февраля, в 00:10 по местному времени, рядом с чайханой «Шедевр», расположенной по улице Генерала Узакова в городе Коканде. Мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в трех парней, стоявших при в ходе в чайхану, а после скрылся с места происшествия.

Сообщается, что стрельба произошла после конфликта между стрелявшим мужчиной и раненными парнями.

Личности раненых из охотничьего ружья установлены. Ими оказались Бахтишод Мамажонов, Абдукадыр Кадыров и Шохаббос Джаббаров.

Родственники пострадавших говорят, что им неизвестна причина конфликта, закончившегося стрельбой из охотничьего ружья.

Трое пострадавших в ночь с 6-го по 7-е февраля были госпитализированы в Кокандскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

По словам матери Бахтишода Мамажонова Сайёры Баратовой, сотрудники милиции насильно увезли ее сына из больницы, несмотря на то, что врачи еще не успели извлечь все пули из его тела.

– Сотрудники милиции получили в прокуратуре постановление о задержании трех парней и заявили нам, что им нужно срочно доставить их в УВД Ферганской области. Мы отказывались отдавать им своих сыновей, пока они не привезли нам это постановление. Нас возмущает то, что и врачи не стали препятствовать задержанию наших сыновей. Хотя у парней была высокая температура, врачи еще не успели извлечь пули из живота и рук парней. Их с кровотечением бросили в изолятор, – говорит мать одного из пострадавших от огнестрельного ранения.

73-летняя Тамара Муаммеджанова, бабушка Шохаббоса Джаббарова, еще одного из пострадавших при стрельбе из охотничьего ружья, говорит, что ее внука поместили в СИЗО, несмотря на то, что врачи не успели извлечь из его тела ни одной пули.

– Я два дня находилась в больнице. Врачи не оказали парням никакой помощи, не извлекли пули из их тел. Когда я спросила врачей, почему они не оказывают им никакой помощи, они заявили нам, что им поступил такой приказ «сверху». В больницу приехал судмедэксперт, он пощупал живот моему внуку и уехал. Мы сделали рентген. Выяснилось, что в теле моего внука имеется 37 пуль. Пули лежали в области плеча и живота, еще семь пуль остались в области селезенки. Врачи не извлекли из его тела ни одной пули. Я была в шоке, когда врач заявил, что пули сами выйдут из тела. Мой внук температурил, когда его увозили милиционеры. Но, несмотря на это, конвой посадил его в машину и увез в изолятор. Разве можно раненного человека помещать в следственный изолятор, тем более, если он является потерпевшим?, – возмущается в разговоре с нашим журналистом бабушка одного из пострадавших.

Родственники пострадавших говорят, что в СИЗО парней увезли в автомобиле для перевозки заключенных.

По словам одного из узбекистанских адвокатов, и врачи, и сотрудники прокуратуры нарушили закон, позволив задержать парней, получивших огнестрельные ранения.

– Если врачи еще не успели извлечь пули из их тела, если эти парни были не в состоянии давать показания, то администрация больницы не имела права выпускать их из больницы. Мне кажется, что в данной ситуации сотрудники правоохранительных органов оказали давление на врачей. Во-вторых, если пострадавшие не были опасными преступниками, то допрос можно было отложить до улучшения состояния их здоровья. В неотложных случаях можно было допросить их в самой больнице. В данном случае были грубо нарушены законы Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана. Сотрудники правоохранительных органов подвергли опасности жизни задержанных парней. Пули не извлечены из их тел, может начаться заражение, – сказал адвокат.

Главный врач Кокандской городской больницы скорой медицинской помощи Комилжон Сирожиддинов заявил, что не в курсе произошедшего и бросил трубку телефона.

Однако один из врачей данной больницы, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил нашему радио информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов насильно увезли из больницы трех парней, несмотря на то, что врачи не успели извлечь все пули из их тел.

8 февраля Ферганский районный суд по уголовным делам принял решение избрать в отношении Бахтишода Мамажонова, Абдукадыра Кадырова и Шохаббоса Джаббарова меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток.

По данным Генпрокуратуры, стрелявший в трех парней из охотничьего ружья мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 25 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 97 («Умышленное убийство») УК Узбекистана, ведется следствие.