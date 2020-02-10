О ликвидации последствий событий в Кордайском районе рассказал Мамин Токаеву

CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Президент также заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.