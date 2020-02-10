Монголбанк обновил дизайн тугриков

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии объявил 7 февраля о введении новых конструкций для банкнот с номиналом 50 и 20 000 тугриков. Это часть меры по восстановлению резервов банкнот в обращении.

Новые банкноты запущены с 10 февраля через коммерческие банки.

Примечания включают в себя несколько новых функций безопасности для защиты от подделок валюты. Их защитные элементы, которые можно проверить невооруженным глазом, включают в себя 3D-ленты безопасности и изменяющие цвет чернила и микрооптическую защитную нить. Существуют также тактильные элементы для слабовидящих.

Наряду с этими современными функциями, новая банкнота достоинством 20 тысяч тугрика также включает монгольские культурные и традиционные узоры. По решению управляющего Центрального банка старые банкноты 20 тыс.тугрики, выпущенные в 2006 году, будут изъяты из обращения с 1 марта 2020 года из-за их низкого уровня безопасности, что делает их более склонными к подделке.

Физические лица, у которых еще есть старые 20 тысяч банкнот, смогут вернуть их в Центральный банк и получить новые банкноты в обмен; это будет возможно в течение двух лет, начиная с 1 марта.