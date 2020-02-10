Фестиваль Asia Destination Film Forum 2020 завершился монгольской кухней

CentralAsia (MNG) - Более 200 делегатов собрались для участия в азиатском фестивале Asia Destination Film Forum 2020. На нем присутствовали режиссеры, лидеры индустрии туризма и неправительственные организации, чтобы отметить важность фильма для маркетинга и устойчивого развития. С видео-показами с одной минуты Mekong Minis для показа фильмов «Хийморь-Конь» из Монголии и «Последний барабан» из Камбоджи.

Мероприятие началось с приветствия Йенса Траенхарта, основателя Фестиваля азиатских фильмов и исполнительного директора Меконгского координационного бюро по туризму, и д-ра Сораяка Касемсувана, генерального секретаря Национальной федерации ассоциаций кино и контента Таиланда, которые оба впечатлены важностью фильма для привлечения зрителей и продвижения мест назначения.

Семнадцать сессий на Азиатском кинофестивале назначения включали нескольких кинематографистов, в том числе г-на Ле Нордхаузера, основателя/исполнительного продюсера Greenlight Films и бывшего председателя Американской ассоциации кинопродюсеров, г-на Ника Рэя из Hanuman Films Cambodia, который представил свой опыт в работе над такими постановками, как «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Последний барабан», «Путешествие с моим отцом», а также над другими сериалами BBC и Netflix, мистером Ричи Муром, который работал над такими фильмами, как «Bangkok Beautiful» и «Changeland», г-н Экичай Уэоронгтам, который рассказал о своем хит-сериале Netflix «The Stranded» и о том, как он считает места героями этой истории.

В тематических панелях о том, как фильмы влияют на изменения и способствуют устойчивости, были такие докладчики, как г-н Габриэль Куперман, исполнительный продюсер «Меконга 2030» и основатель кинофестиваля в Луангпхабанге, г-н Рой Ариэль, генеральный директор GSTC (Глобальный совет по устойчивому туризму) Г-н Грэм Харпер, директор по устойчивому развитию и социальной ответственности PATA (Тихоокеанская туристическая ассоциация), г-жа Джанет Салем из Объединенной национальной программы по окружающей среде (UNEP), а также о том, как видеоблогеры вдохновляют все больше и больше путешественников, с г-ном Рик Газарян, генеральный директор Global Gaz, г-н Гей Бутер из The Roaming Cook, г-жа Фа Даэндже, продюсер и ведущий тайского телешоу «Страсть», и г-н Арт Томья из успешного канала Youtube Hey ASEAN.

На заключительной панели обсуждалась роль правительств в создании фильмов, в том числе г-н Цэрэнбат Намсрай, министр окружающей среды и туризма Монголии, и г-н Билл Боулинг из Filmsites International в Лос-Анджелесе, модератором которого выступил д-р Ян Джутамас Винсиг, член совета директоров PATA в Таиланде и основатель Азиатского кинофорума Destination Film г-н Йенс Траенхарт.

The Asia Destination Film Forum 2020 завершился церемонией вручения наград Mekong Mini Movie Festival и наградами Asia Destination Film Awards, после которой состоялся финал монгольского фестиваля Mongolia Festival BBQ Party с аутентичной монгольской кухней, напитками, культурными представлениями и фильмами, организованными Министерством окружающей среды и туризма Монголии.

Основные события Азиатского кинофорума Destination будут показаны на 4-м туристическом форуме по мини-меконгу на ITB в Берлине, Германия, 4 марта 2020 года, в 11 часов утра, а также на туристическом форуме 2020 Mekong Tourism Forum в Багане, Мьянма, 28-29 апреля.

3-й Азиатский кинофорум-приемник "The 3rd Asia Destination Film Forum" запланирован на 25 февраля 2021 года, и уже принимаются заявки на участие в качестве партнера-получателя и места назначения.