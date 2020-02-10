Без экзамена монгольского языка и письменности заявители не смогут сдать ЕГЭ

CentralAsia (MNG) - Регистрация на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) будет проходить в режиме онлайн сегодня, с 10 февраля до 15 апреля, в 18:00. Об этом сообщили в столичном управлении образования.

Регистрация на экзамен по «монгольскому языку и письму» начнется сегодня и состоится 16 марта в 18:00, а 28 марта экзамен по «монгольскому языку» начнется одновременно по всей стране.

Регистрант сможет завершить ЕГЭ, сдав сначала экзамен по «монгольскому языку и письму».

С прошлого года пороговые очки для экзамена по монгольскому языку и письме было увеличено до 400, поэтому заявители предыдущего года смогут поступить в ЕГЭ непосредственно в этом году. Это также создает право автоматической загрузки для школьников, окончивших 12ғқй класс из Центра оценки образования и интегрированной системы Министерства образования.

Ученики, однако, будут иметь право на экзамен по «монгольскому языку и письму», заявив о своем праве на участие в школьной администрации. Выпускники предыдущего года должны будут зарегистрироваться онлайн.

В этом году в некоторых местах будет внедрена новая технология распознавания лиц, которая позволит теперь распознавать лица, если они забудут свои документы, сообщает Центр оценки образования.