[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия создает свою исследовательскую станцию в Антарктиде

CentralAsia (MNG) -  Министр окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбат по его просьбе встретился с директором Центра антарктических исследований Монгольского университета науки и технологий, исследователем Антарктики Л.Дугэржавом.

Исследователь Л.Дугэржав поблагодарил Министерство окружающей среды и туризма за финансовую помощь в создании монгольской антарктической исследовательской станции.

- Только в 29 из 54 стран, которые проводят исследования в Антарктике, есть исследовательские станции на континенте. Монголия устанавливает свою станцию на острове Ливингстон вместе с жильем для шести человек, одновременно проводя геологическое картирование и устанавливая автоматическую метеостанцию», - рассказал исследователь Л.Дугэржав.

- В Антарктиде мы изучаем историю человечества, прошлое этого мира. Бескрайние просторы, скованные льдом, могли бы многое рассказать о том, какой была Земля миллионы лет назад. Но природа не спешит раскрывать свои тайны, и человек снова и снова возвращается сюда, борясь с холодом. Антарктида является крупным исследовательским объектом, где ученые изучают, где и каким образом в дальнейшем будут жить люди. В Антарктиде в виде льда «хранятся» 10 % суши нашей Вселенной, 70 % запасов чистой воды. Остается в первозданном виде природа Антарктиды – континента, расположенного на самом юге Земли, центр Антарктиды примерно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов, иногда неофициально выделяемые в отдельный Южный океан, - заключил исследователь Л.Дугэржав.

Министр Н.Цэрэнбат, выразив удовлетворение по поводу создания исследовательской станции, обязался оказывать поддержку исследователям, участвующим в их будущих начинаниях.

print
  • Полицейские не применяли оружие во время беспорядков в Казахстане, - замминистра внутренних дел РК
  • Из Китая в Узбекистан эвакуировано почти 600 узбекистанцев
  • Президент Казахстана поручил освободить от должности ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com