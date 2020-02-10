Монголия создает свою исследовательскую станцию в Антарктиде

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбат по его просьбе встретился с директором Центра антарктических исследований Монгольского университета науки и технологий, исследователем Антарктики Л.Дугэржавом.

Исследователь Л.Дугэржав поблагодарил Министерство окружающей среды и туризма за финансовую помощь в создании монгольской антарктической исследовательской станции.

- Только в 29 из 54 стран, которые проводят исследования в Антарктике, есть исследовательские станции на континенте. Монголия устанавливает свою станцию на острове Ливингстон вместе с жильем для шести человек, одновременно проводя геологическое картирование и устанавливая автоматическую метеостанцию», - рассказал исследователь Л.Дугэржав.

- В Антарктиде мы изучаем историю человечества, прошлое этого мира. Бескрайние просторы, скованные льдом, могли бы многое рассказать о том, какой была Земля миллионы лет назад. Но природа не спешит раскрывать свои тайны, и человек снова и снова возвращается сюда, борясь с холодом. Антарктида является крупным исследовательским объектом, где ученые изучают, где и каким образом в дальнейшем будут жить люди. В Антарктиде в виде льда «хранятся» 10 % суши нашей Вселенной, 70 % запасов чистой воды. Остается в первозданном виде природа Антарктиды – континента, расположенного на самом юге Земли, центр Антарктиды примерно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов, иногда неофициально выделяемые в отдельный Южный океан, - заключил исследователь Л.Дугэржав.

Министр Н.Цэрэнбат, выразив удовлетворение по поводу создания исследовательской станции, обязался оказывать поддержку исследователям, участвующим в их будущих начинаниях.