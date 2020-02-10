В Ташкенте временно открыли государственный музей искусств

CentralAsia (UZ) - Государственный музей искусств Узбекистана временно возобновил свою работу в своем обычном режиме, сообщает пресс-служба Минкультуры.

По данным ведомства, ранее планировалось провести полную реконструкцию и строительство выставочного зала позади здания музея искусств: проект разрабатывался местными компаниями, однако накануне утверждения для решения вопроса пригласили известного архитектора Тадао Андо.

Японский разработчик представил президенту Узбекистана общий вид музея после реконструкции, но поскольку детальная разработка потребует от года до полутора лет, в связи с этим Государственный музей искусств временно возобновляет свою работу — до полного утверждения проекта Тадао Андо, информирует министерство.