Узбекистан обсудил с саудовской ACWA Power ход реализации проекта по строительству ТЭЦ

CentralAsia (UZ) - 7 февраля текущего года министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С.Умурзаков провел встречу с делегацией компании ACWA Power в лице председателя Правления Мухаммада Абдуллы Абу Найана.

В ходе встречи был обсужден ход реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции.

По итогам встречи был определен формат дальнейшего взаимодействия для ускоренного продвижения в рамках обсужденных инициатив.

Справочно: ACWA Power – девелопер и инвестор, одна из ведущих компаний в мире в сфере строительства объектов в сфере энергетики с портфелем, включающим более 22 ГВт установленных мощностей по выработке электроэнергии и установки по опреснению воды общей производительностью более 2,5 млн. м3/сутки.