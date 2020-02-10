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  10 февраля 2020
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Узбекистан обсудил с саудовской ACWA Power ход реализации проекта по строительству ТЭЦ

CentralAsia (UZ) -  7 февраля текущего года министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С.Умурзаков провел встречу с делегацией компании ACWA Power в лице председателя Правления Мухаммада Абдуллы Абу Найана.

В ходе встречи был обсужден ход реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции.

По итогам встречи был определен формат дальнейшего взаимодействия для ускоренного продвижения в рамках обсужденных инициатив.

Справочно: ACWA Power – девелопер и инвестор, одна из ведущих компаний в мире в сфере строительства объектов в сфере энергетики с портфелем, включающим более 22 ГВт установленных мощностей по выработке электроэнергии и установки по опреснению воды общей производительностью более 2,5 млн. м3/сутки.

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