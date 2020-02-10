Какова инфляция в потребительском секторе в январе 2020 года в Узбекистане

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CentralAsia (KZ) - В январе 2020 года в Узбекистане в среднем цены увеличились на 0,6% по отношению к декабрю 2019 года, а по отношению к январю 2019 года цены на потребительские товары увеличились на 14,3%

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень инфляции в потребительском секторе. Он отражает изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг, приобретаемых среднем потребителем. С 2020 года в набор для расчета ИПЦ входит 510 позиций (ранее 386), из них 170 продовольственных товаров, 250-непродовольственных, 90- услуги.

Так, на январь 2020 года цены на замороженную и свежую рыбу, а также на свинину повысились на 1,2%, на мясо птицы зафиксировано падение на 0,7%, мясо баранина, говядина без изменений.

Цены на яйца повысились на 3,0%, молочная продукция повысилась на 1,5%, сахар, чай и другие продукты прирост в 0,3%.

Наиболее заметный рост зафиксирован на плодовоовощную продукцию и составил в среднем 10% (по отношению к январю 2019 года).

Масложировая продукция повысилась на 0,6%. Непродовольственные товары подорожали на 10,8 по отношению к январю 2019 года.

Из непродовольственных товаров наиболее выраженное повышение цен коснулось горючего для автомобилей 19,3%, и ювелирных изделий 17,8%.

Платные услуги оказываемые населению повысились на 15,0% (отдых, транспорт, медицина, образование, коммунальные услуги).

Данные по ИПЦ предоставил Государственный Комет по статистике РУз.